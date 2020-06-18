«Бесчеловечные условия». Северинец вскрыл вены в карцере

Политика, который и так осужден на 75 суток, вновь обвиняют в нарушении порядка проведения массового мероприятия

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В Минске 18 июня проходит новый суд над оппозиционным политиком Павлом Северинцем, который был задержан 7 июня и уже отбывает административный арест в изоляторе. Ему присудили 75 суток ареста. Очередное обвинение - по административной статье за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Суд проходит дистанционно, через Skype, пока в процессе перерыв. А в начале заседания Северинец показал свою руку, на которой есть следы порезов. Активист рассказал, что вскрыл вены в знак протеста против бесчеловечных условий содержания в изоляторе его и других арестованных активистов, которые приравнивает к пыткам, сообщает БелаПАН.

Самого Северинца вообще перевели в карцер, где даже нет воды, и держат там уже десять дней:

- У него забрали все вещи, теплую одежду, средства гигиены. Передачи не принимают, - говорит жена задержанного Ольга. Ожидается, что в четверг суд вынесет решение и может подвергнуть Северинца еще одному аресту.

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