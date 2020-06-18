2020-06-18T13:27:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Добавили еще один вариант ответа и задания. В РИКЗ рассказали, как изменятся тесты в ЦТ-2020

Нововведения коснутся тестов по физике и математике
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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25 июня абитуриенты сдают первый тест - по белорусскому языку25 июня абитуриенты сдают первый тест - по белорусскому языкуФото: Павел МАРТИНЧИК
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На вопрос о том, как в этом году изменится структура тестов и их сложность, ответила во время онлайн-конференции БелТА замдиректора Республиканского института контроля знаний Наталья Войтехович.

- Что касается формата, то он не изменился, - сказала Наталья Войтехович. - Исключение составляют физика и математика. По ним мы добавили в этом году два задания. Они первого уровня сложности, но вместе с тем позволяют ранжировать абитуриентов с разными уровнями подготовки. По целому ряду предметов в часть А теста введен пятый вариант ответа.

Наталья отметила, что для абитуриентов формы заданий в тестах новыми не будут, они будут похожи на те, что использовались в репетиционном тестировании. По словам специалиста, каждый год тесты соответствуют целому ряду документов - программе вступительных испытаний, содержанию учебных пособий и спецификации. Документы можно почитать на сайте Республиканского института контроля знаний.

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