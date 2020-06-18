Лукашенко: «Не надо цепляться к людям по мелочам»

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Президент Беларуси 18 июня вновь провел совещание по правоохранительной тематике. На этот раз рассматривался вопрос о проектах кодексов об административной ответственности. Последние полгода группа экспертов под руководством замглавы Администрации президента работала над изменениями в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Во время совещания Александр Лукашенко призвал убрать из кодексов «лишнее» и не «цепляться к людям по мелочам»:

- Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций, - цитирует президента его пресс-служба.

В качестве примера президент привел ситуацию:

- Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода?

Лукашенко предложил организовать мини-рынки возле деревень или в людных местах, а в остальном - «не мешать людям жить и работать».

Президент уверен, что «постоянно надо думать, как работать с людьми».

Ожидается, что новые кодексы вступят в силу с 2021 года.