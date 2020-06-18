В доме Бабарико в Логойском районе проходят обыски, сам экс-банкир и его сын задержаны

А адвокатов не пускают в здание, где предположительно, находятся задержанные Виктор Бабарико с сыном Эдуардом [фото; видео]

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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в четверг, 18 июня, предполагаемый кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард с утра поехали, чтобы сдать собранные в поддержку кандидатуры Бабарико подписи, но после этого перестали выходить на связь. Позже появилась информация о том, что Бабарико вместе с сыном были доставлены в здание Департамента финрасследований КГК.

К зданию ДФР отправились правозащитники, но адвокатов не пустили к подопечным. На видео, которое опубликовали в Telegram-аккаунте «Euroradio».

- Мы намерены подать жалобу о незаконном задержании. Просим открыть двери и пустить в здание государственного органа, - говорит на видео один из адвокатов.

Дом Бабарико расположен в Логойском районе, примерно в 15 километрах от Минска. Фото: sputnik.by.

Как уточнили журналистам правозащитники, их не пустили в здание, объяснив, что там проходят «какие-то учения». При этом Виктору Бабарико до настоящего времени не были предъявлены какие-либо подозрения или обвинения, повесток в органы не приходило, из-за чего неизвестна и причина задержания.

В то же время ресурс Sputnik сообщил, что рядом с особняком экс-банкира в деревне Мочаны, что в Логойском районе, припаркованы несколько служебных авто и дежурят сотрудники милиции в масках и с автоматами.

- Двери в доме открыты, вокруг спокойно, - рассказали очевидцы.

КГК пока не давал официальный комментарий в отношении процессуального статуса Виктора и Эдуарда Бабарико.

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