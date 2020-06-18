Неофициально: Лукашенко приедет в Светлогорск запускать электричку

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21 июня в первый рейс отправится скоростная электричка «Светлогорск-Жлобин-Минск». Поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает Белорусская железная дорога.

Как стало известно «КП» от источников в Светлогорске, здесь ждут президента Александра Лукашенко. Планируется, что именно он торжественно пустит первую электричку в Минск. В городе аврал: активно ремонтируют вокзал, благоустраивают территорию. Также предполагается, что президент посетит новый мемориал в сожженной фашистами деревне Ола, который был построен к 75-летию победы в Великой отечественной войне.

По словам жителей Светлогорска, местным охотникам позвонили из милиции и потребовали сдать ружья. Причину такого требования не назвали.

Напомним, перед предполагаемой поездкой в Гомельскую область в июне Лукашенко посещал Могилевскую, Витебскую и Гродненскую области.