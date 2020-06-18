В Белгазпромбанке назвали состав временной администрации, которую возглавила Ермакова

А тем временем в российском Газпромбанке успокоили акционеров: последствия от событий у белорусской «дочки» - несущественные

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В четверг, 18 июня, на сайте «Белгазпромбанка» появилась подробная информация о сформированном составе временной администрации банка.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что новым руководителем финучреждения стала Надежда Ермакова - временную администрацию ввели в банке 15 июня. И вот, кто еще попал в «антикризисную» команду.

Кроме руководителя Ермаковой, которая будет отвечать за систему риск-менеджмента, внутренний аудит, информационную политику и персонал, в члены временной администрации вошли Галина Тарасова (юрвопросы, секретариат и т.д.), Дмитрий Дудик (казначейство и расчеты), Анна Бабицкая (международные расчеты и вопросы), Юрий Деликатный (финмониторинг и внутренний контроль), Валерий Симонов (розничные услуги, эквайринг и т.д.), Александр Русакомский (корпоративный бизнес и проблемные активы) и Наталья Поясок (риск-менеджмент). Во временную администрацию не вошли члены правления банка.

В то же время эксперты «Газпромбанка», проанализировав складывающуюся ситуацию вокруг дочернего «Белгазпромбанка»оценили последствия , как несущественные для своих инвесторов и акционеров.

Это связано с тем, что по итогам 2019 года доля «Белгазпромбанка» в активах головного финучреждения составила около 2 процентов или 147 миллиардов российских рублей против 6,68 триллиона рублей.

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