Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 июня 2020 года: число заболевших продолжает падать - впервые меньше 650 за сутки, но еще 7 умерших

В середине июня заболеваемость коронавирусом в Беларуси начала постепенно снижаться. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 июня 2020 года

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Официальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на четверг, 18 июня, пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала в официальном канале в Telegram.

Так, за минувшие сутки продолжило снижаться количество новых пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. На 18 июня положительный тест получили еще 625 человек - впервые за долгое время меньше 650 заболевших. Общее же число инфицированных с начала пандемии все растет: уже 56 тысяч 657 заразившихся.

В большом объеме продолжают проводить тесты на коронавирус белорусские медики. За минувшие сутки проведены еще 21,5 тысячи исследований. Всего с начала пандемии в республике сделано 800 тысяч 435 тестов.

- На 18 июня выздоровели и выписаны из медучреждений республики 34 тысячи 23 пациента, - констатировали в пресс-службе.

Таким образом, к количеству выздоровевших на 17 июня добавилось еще 1288 человек, поборовших коронавирус.

К сожалению, пополнилась и трагическая статистика: о еще 7 умерших проинформировали в Минздраве. За весь период распространения инфекции В Беларуси скончался 331 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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