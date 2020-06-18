Пока мама перевязывала рану дочке, которую укусила собака, вторая дочь выпила растворитель. Он был в бутылке из-под питьевой воды

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Восьмилетняя девочка выпила растворитель, который родители хранили на кухне в бутылке из-под питьевой воды, сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем официальном Telegram-канале.

Это случилось 17 июня в Могилеве. Когда это произошло, взрослые были дома, но все они были заняты и сконцентрированы на другом несчастье. За пару минут до отравления девочки ее сестру укусила собака, поэтому родные бросились оказывать ей первую помощь. В это время младшеклассница пошла на кухню, чтобы попить. Она увидела пластиковую бутылку с прозрачной жидкостью, на ней даже была нетронута этикетка популярного бренда питьевой воды. Не проверив запах, девочка отпила из бутылки растворитель.

Как сообщили в Следственном комитете, жизни обеих девочек сейчас ничто не угрожает.

Следователи проводят проверку, тщательно осмотрели место происшествия, опросили соседей и родственников, назначены судебно-медицинские экспертизы.