2020-06-18T14:48:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мама говорила по мобильнику, в это время годовалая девочка упала вниз головой в бочку с дождевой водой: она в реанимации

Несчастный случай произошел в Червенском районе [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Мама не увидела, как малышка упала в бочку с водой. Фото: СК.Мама не увидела, как малышка упала в бочку с водой. Фото: СК.
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В одной из деревень Червенского района в среду, 17 июня, едва не погибла годовалая девочка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте.

Днем мама с годовалой девочкой гостили у родственников. Во дворе стояла бочка с ливневой водой. В какой-то момент, пока мама малышки отвлеклась на разговор по мобильнику, упустив девочку из вида, дочка «нырнула» в бочку.

- Девочка упала в наполненную бочку вниз головой. Прибывшие медики реанимировали ребенка и доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент врачи все еще борются за жизнь девочки, - рассказали в пресс-службе.

По факту травмирования девочки проводится проверка.

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