2020-06-18T15:21:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Вступительная кампания-2020: из-за смещения ЦТ документы в вузы начнут принимать 25 июля

Первый тест абитуриенты сдают почти на две недели позже обычного
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Вступительная кампания-2020 пройдет позже обычногоВступительная кампания-2020 пройдет позже обычногоФото: Павел МАРТИНЧИК
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Из-за пандемии этот год оказался необычным для школьников. Раньше Централизованное тестирование начиналось в первой половине июня. Первый тест в 2020 году абитуриенты напишут 25 июня - традиционно это будет белорусский язык. Из-за смещения сроков ЦТ изменились и даты приема документов. В ближайшее время, обещают в Минобразования, будет опубликовано постановление.

- Прием на уровень высшего образования планируется начать с 25 июля на бюджетную и платную форму. Зачисление на уровень высшего образования на бюджетную форму планируется завершить 11 августа, - рассказал во время онлайн-конференции БелТА начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович. - Прием на платную форму будет продолжаться по 15 августа, а по 17 августа будет идти зачисление на платную форму.

Внутренние вступительные испытания запланированы на 1-6 августа. С 12 по 14 августа пройдет допнабор на бюджет.

ССУЗЫ

Для поступающих после 9 классов

Прием документов - 20- 31 июля

Внутренние вступительные экзамены - 1-5 августа

Зачисление - по 7 августа

Продолжение приема документов на платное - по 14 августа

Зачисление на платное - по 16 августа

Для поступающих после 11 классов

Прием документов - 20 июля- 12 августа

Внутренние вступительные экзамены - 13-15 августа

Зачисление - по 17 августа

Продолжение приема на платное - по 18 августа

Зачисление на платное - по 19 августа

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Вступительная кампания-2020: из-за смещения ЦТ документы в вузы начнут принимать 25 июля
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