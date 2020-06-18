2020-06-18T16:02:28+03:00
Политика
КП Беларусь

Видеофакт. Лукашенко заступился за бабушек-торговок: «Нам просто не нужно мешать людям жить и работать»

Президент Беларуси провел совещание по проектам кодексов об административной ответственности
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Президент поручил повсеместно организовать мини-рынки. Фото: belta.by.Президент поручил повсеместно организовать мини-рынки. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что в четверг, 18 июня, Александр Лукашенко провел совещании, где обсуждались правовые нормы и возможные изменения административного законодательства. Так, президент пояснил, что к людям «не надо цепляться по мелочам», а законы должны соответствовать ритму и образу жизни граждан, функционированию государства.

Также в этот день в Telegram-канале «Пул Первого» появился видеофрагмент с совещания. В ролике Александр Лукашенко поясняет свой тезис о том, что «не нужно цепляться к людям». Фактически президент заступился за мелких торговцев - бабушек на ярмарках и базарах.

- Например, зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает ведро яблок или картошки, причем с собственного огорода?! Я думаю, что лучше будет, если мы везде (хотя трудно уже сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном нам просто не нужно мешать людям жить и работать, - сказал Лукашенко.

И напомнил, что уже в 2017 году в Беларуси началась (и ведется) работа по либерализации бизнес-климата.

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Александр Лукашенко заступился за бабушек..

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