«Говори правду» обратилась к властям, призвав «остановить репрессии»

В организации считают, что «противостояние власти и общества может иметь чрезвычайно негативные последствия для государства»

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Общественная организация «Говори правду» 18 июня направила обращения в МВД, КГБ, ЦИК и Министерство информации, призвав «остановить репрессии». Условия, в которых прошел этап сбора подписей за потенциальных кандидатов в президенты, «не имеют ничего общего с такими понятиями, как демократия и права человека», говорится в обращении:

- Кампания стала беспрецедентной по количеству запугиваний, публичных оскорблений, давления по месту работы и учебы, задержаний, арестов, штрафов, обысков и конфискаций.

«Говори правду» потребовала остановить преследования и давление на претендентов на президентский пост, членов их инициативных групп, их родственников и коллег, других белорусов, участвующих в избирательном процессе:

- Выборы, проводимые в условиях, когда правоохранительные органы превращаются в учреждения, которые карают граждан за политические убеждения, не только становятся причиной напряжения в белорусском обществе, но и вредят имиджу страны в международном масштабе. Поэтому, считают в организации, «противостояние власти и общества может иметь чрезвычайно негативные последствия для государства».

ГП высказала солидарность с Сергеем Тихановским, Виктором Бабарико, Павлом Северинцем «и всеми, кто попал под каток политических репрессий».

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