Когда похолодает? Погода в Беларуси на выходные 20 - 21 июня и начало недели

В субботу и воскресенье еще будет жарко, но с в ливнями и грозами

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Ближайшие выходные в Беларуси будут еще жаркими. В субботу, 20 июня, максимальная температура днем составит от +24 по юго-западу до 32 тепла по северо-востоку страны. Ночью местами, а днем на большей части территории прогнозируют кратковременные дожди, днем местами ливни с грозами.

В воскресенье, 21 июня, погода существенно не изменится: тоже жарко, почти везде пройдут дожди, в некоторых районах ожидаются ливни и грозы, передает Белгидромет.

А на следующей неделе, по предварительному прогнозу, придет долгожданная прохлада. Во вторник, 23 июня, даже в Гомельской и Брестской областях, которые больше всех страдают от жары, прогнозируют плюс 25 градусов днем. В Минской области и остальных регионах - до 21 - 25 тепла, осадки прекратятся.

Ночи тоже станут холоднее: +13...+15 градусов.