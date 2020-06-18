2020-06-18T16:03:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Не откладывая в долгий ящик: в Гомеле парень вышел из СИЗО, ограбил магазин и… снова сел

Молодой человек патологический преступник и игроман - за последние три года он неоднократно был судим [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Злоумышленник напал на продавца цветочного магазина.Злоумышленник напал на продавца цветочного магазина.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На Гомельщине совершено дерзкое нападение на сотрудницу цветочного магазина. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент произошел в областном центре в среду, 17 июня, в тот день житель Лельчицкого района вышел из СИЗО, где отбывал очередное наказание. Первым делом, освободившись, фигурант пошел в игорный клуб недалеко от железнодорожного вокзала, где спустил в автоматах всю наличность. Оставшись без денег и не задерживаясь на свободе, молодой человек замыслил очередное преступление.

- 21-летний подозреваемый решил украсть выручку в цветочном магазине, где обычно не многолюдно. Он зашел, осмотрелся, попросил продавца собрать ему букет и, зайдя за спину флориста, несколько раз ударил ее по голове камнем, принесенным с улицы, - рассказали подробности в пресс-службе.

Женщина растерялась, закричала на грабителя, который закрыл ее в витрине с цветами. Но он, развернувшись, сказал: «Дернешься - убью» и она замолчала. Фигурант забрал выручку из кассы и скрылся, женщина позвонила в милицию.

- Оперативно были разосланы ориентировки. След преступника нашелся быстро – украденные деньги он спускал снова в игорном заведении. Схожего по приметам молодого человека заметила администратор игрового клуба, она нажала тревожную кнопку.

- Задержанный последние три года регулярно попадает в поле зрения милиции за совершение краж. Был судим в 2017 и дважды - в 2018 году. Последний раз отбывал арест в СИЗО Гомеля также за хищение. В основном деньги он спускал в игорных клубах, - пояснили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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На Гомельщине парень совершил разбойное нападение в день освобождения из СИЗО.

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Не откладывая в долгий ящик: в Гомеле парень вышел из СИЗО, ограбил магазин и… снова сел
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