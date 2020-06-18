В посольстве рассказали, кому с 17 июня можно въезжать в Литву из Беларуси

С 17 июня можно въезжать в Литву из Беларуси. Но не всем Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Литва сняла карантин с 17 июня, это значит, что частично откроют границу с Беларусью, но пустят в страну не всех желающих. Простым туристам въезд пока запрещен. Посольство Литвы рассказало, кому разрешили въезжать в страну из Беларуси.

Это иностранные граждане с видом на жительство в Литве; те, у кого есть национальная литовская виза; члены семьи граждан Литвы и иностранных граждан с видом на жительство в Литве; международные дальнобойщики; медработники (для оказания профильных услуг); деятели искусств (с разрешения Министра культуры Литвы для участия в профильных мероприятиях), а также обслуживающий их персонал; журналисты (с разрешения Министра иностранных дел Литвы); те, кто следует через территорию Литвы транзитом.

Въехать в Литву из Беларуси можно будет автотранспортом в пунктах пропуска Каменный Лог - Мядининкай, Бенякони - Шальчининкай, Привалка - Райгардас.

В сообщении посольства отмечается, что при въезде в Литву из Беларуси обязательна регистрация в течение 48 часов в Национальном центре общественного здравоохранения. Это можно сделать через сайт https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form или в письменном виде на границе.

Въезжающим рекомендована самоизоляция на 14 дней, а при наличии симптомов вируса изоляция обязательна.

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