Лидские Сид и Нэнси: Жена и муж сбежали, когда открылось преступление, совершенное женщиной

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Криминальная история в лучших традициях Голливуда произошла на днях в райцентре на Гродненщине. Подробности раскрыла пресс-служба МВД.

В милицию обратился местный ипэшник и рассказал, что его ограбила собственная бухгалтер. 25-летняя лидчанка несколько лет втиралась в доверие к предпринимателю, доросла от позиции логиста до должности бухгалтера и затем обворовала начальника.

- Потерпевший полностью доверял трудолюбивой и исполнительной сотруднице, за что и поплатился. Когда у подозреваемой появился доступ к банковскому счету работодателя и служебный ноутбук, она решилась на фиктивные платежи. Деньги под видом трат на командировочные она переводила на счет мужа-водителя. С августа 2019 года со счета пропали более 20 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Однако когда к ней домой, в общежитие, где она жила с мужем, приехали следователи, дома они никого не застали.

- Супруги так спешили скрыться, что даже оставили дверь нараспашку. Пока не установлена роль супруга в махинациях, но в розыск они объявлены оба, - добавили в МВД.

Если вы узнали супругов на фото, позвоните в милицию - 102.

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