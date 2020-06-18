2020-06-18T17:16:40+03:00
Политика
КП Беларусь

В МВД опровергли информацию о том, что Павел Северинец порезал себя в карцере

Информацию, появившуюся в интернете, в МВД назвали фейком
Надежда БУТОВИЧ
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МВД о Павле Северинце: "Терся рукой о решетку в камере - помощь медиков не понадобилась". Фото: МВД.МВД о Павле Северинце: "Терся рукой о решетку в камере - помощь медиков не понадобилась". Фото: МВД.
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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на дистанционном суде, Павел Северинец признался, что из-за «бесчеловечных условий в карцере» он порезал себе руку в карцере. Отмечалось, что сделал это активист, выражая таким образом протест.

В официальном Telegram МВД опровергли такую информацию, назвав ее фейком о ЦИПе ГУВД.

- Около недели назад конвоир на мониторе видеонаблюдения заметил, что Северинец трется рукой о решетку в камере. Его действия были пресечены, на место вызвали медработника - врачебная помощь не понадобилась, - пояснили в пресс-службе.

Иную информацию в МВД рекомендовали расценивать как ложную.

- Руководством ГУВД Минского горисполкома принято решение о проведении проверки по факту распространения заведомо ложной информации, - добавили в МВД.

Также стало известно, что по итогам судебного заседания 18 июня Павла Северинца приговорили еще к 15 суткам ареста дополнительно за "участие в несанкционированном массовом мероприятии", сообщил БелаПАН. Предварительно, в заключении активист проведет около 100 суток.

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