2020-06-18T17:32:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Что вывозят? Рейс «Аэрофлота» привезет из Москвы в Минск людей, а обратно улетит с неким грузом

О том, кто является заказчиком рейса, и что именно будут переправлять из Минска в Москву – неизвестно
Геннадий МОЖЕЙКО
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Рейс «Аэрофлота» привезет из Москвы в Минск людей, а обратно улетит с неким грузом. Фото носит иллюстративных характер.Рейс «Аэрофлота» привезет из Москвы в Минск людей, а обратно улетит с неким грузом. Фото носит иллюстративных характер.
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Как известно, в конце марта Россия остановила авиасообщение с Беларусью из-за пандемии коронавируса. Минский аэропорт опустел. Но в расписании авиакомпании «Аэрофлот» появился рейс «Москва – Минск», который должен состояться 19 июня. На него продают билеты. Пассажирский «Аэробус» должен вылететь из Шереметьева в 11:15, и уже в 12:40 должен приземлиться в Минске. Неужели «Аэрофлот» восстановил авиасообщение с Беларусью? «Комсомолка» разобралась.

Во-первых, билетов на обратный рейс в Москву «Аэрофлот» не продает. Более того, обратного рейса и вовсе нет как в расписании самого «Аэрофлота», так и в расписании минского аэропорта. Во-вторых, следующие рейсы из Москвы запланированы аж на 1 августа – да и то, пока неточно. Что за загадочный рейс и кого он привезет?

Как удалось узнать «Комсомолке», это чартерный рейс, его заказчик не называется.

- Все вопросы к авиакомпании, - сообщили нам в пресс-службе минского аэропорта. - В Минск самолет летит с небольшим количеством пассажиров, обратно – без пассажиров, самолет будет везти груз. Говорить о том, что «Аэрофлот» начинает летать в Минск пока рано.

Странный рейс появился в расписании "Аэрофлота".

Странный рейс появился в расписании "Аэрофлота".

А почему для грузоперевозки не используют грузовой самолет? Оказалось, что с приходом пандемии коронавируса европейские и американские авиакомпании начали выполнять так называемые «гибридные» рейсы. В одну сторону могут лететь обычные пассажиры – например, те, кто возвращаются домой из отпусков. А обратно самолет везет груз – его кладут в грузовой отсек, в багажные полки, и даже могут разместить на пассажирских креслах! Видимо, эта тенденция добралась и до нашей страны. Впрочем, в минском аэропорту говорят, что подобные рейсы для нас – пока редкость.

Какой именно груз отправиться 19 июня из Минска в Москву – неизвестно. По данным сервиса Flightradar24, самолет пробудет в Минске меньше часа – уже в 13:35 он, согласно расписанию, должен вылететь обратно в Москву.

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