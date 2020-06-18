«Организатор преступной схемы». Виктор Бабарико задержан

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Вечером 18 июня стало известно о том, что в Беларуси задержан потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико. По словам председатель Комитета государственного контроля Ивана Тертеля, Бабарико вменяют организацию незаконной деятельности.

- Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов, - заявил глава КГК в эфире выпуска новостей телеканала «Беларусь 1». - Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности.

Тертель отметил, что Бабарико вменяются «махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов».

Также руководитель Комитета госконтроля заверил, что ведомство «установило отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. В частности, речь идет о латвийском банке:

- По данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 млн долларов.

Тертель утверждает, что «задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам «с плохой кредитной историей».

В целом, по уголовным делам задержано около 20 человек, сказал глава КГК и заявил, что почти все они «сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Виктор Бабарико и его сын перестали выходить на связь, когда отправились сдавать подписи. Затем в доме возможного кандидата в президенты устроили обыск.

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