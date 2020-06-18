2020-06-18T18:08:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельские пограничники обнаружили и изъяли «наркобукет»

Гражданин Украины пытался провезти через границу букет цветов, в котором находилось десять головок со стеблем мака
Сергей Диндиков
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Многие даже не догадываются, что запрещено перевозить подобные культуры через границу. Фото: tops.gpk.gov.byМногие даже не догадываются, что запрещено перевозить подобные культуры через границу. Фото: tops.gpk.gov.by
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Гомельские пограничники пункта пропуска «Новая Гута» задержали гражданина Украины, пытавшегося провезти через границу букет цветов. Ничего необычного, просто в нём находились головки со стеблем мака, пишет местная районная газета «Маяк».

В гомельпогрангруппе рассказали, что подобное случается очень часто. За прошлый год они выявили 10 случаев перемещения букетов через границу. В каждом содержались маковые головки со стеблями. Многие даже не догадываются, что запрещено перевозить подобные культуры через границу. Но хочется отметить, что мак и гармала содержится составах многих наркотических средств и психотропных веществ.

Гомельская пограничная группа напомнила, что за подобное нарушение можно получить срок до семи лет.

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