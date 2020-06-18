Мужчина из Слуцка решил подружиться с лягушками: посмотрите, чем все это закончилось!

Рыбак скормил зеленым приятелям всю наживку, приготовленную для карпа, и сделал мимимишную фотосессию

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Житель Слуцка Александр Шелехов пошел на рыбалку, но не поймал ни одной рыбы, зато подружился с… лягушками. Историю он рассказал изданию kurjer.info.

Знакомство «инициировали» сами лягушки, по словам Шелехова. Одна из них вылезла на берег и долго смотрела на мужчину «собачьими» глазами. Тот даже позвонил супруге и рассказал о странном поведении земноводного. Жена посоветовала покормить лягушку. Рыба не клевала, и Александр решил скормить наживку лягушкам. Те оказались очень общительными.

-Знакомились со мной зелёные «братья меньшие» без особого страха. Кто на ладони посидит и на колене, кто бочок подставит и носик с лапкой даст потрогать. Нашёлся акробат — на жёрдочке умостился, - рассказал Александр Шелехов изданию.

Так случчанин вернулся с рыбалки без улова, зато с милейшей фотосессией.

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Лягушка выглянула из воды и долго смотрела на рыбака жалобными "собачьими" глазами. Фото: Александр ШЕЛЕХОВ.

Мужчина решил раздать лягушкам наживку, на которую собирался ловить рыбу. Фото: Александр ШЕЛЕХОВ.