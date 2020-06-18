2020-06-18T18:06:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина из Слуцка решил подружиться с лягушками: посмотрите, чем все это закончилось!

Рыбак скормил зеленым приятелям всю наживку, приготовленную для карпа, и сделал мимимишную фотосессию
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Мужчина в Слуцке подружился с лягушками. Фото: Александр ШЕЛЕХОВ.Мужчина в Слуцке подружился с лягушками. Фото: Александр ШЕЛЕХОВ.
Изменить размер текста:

Житель Слуцка Александр Шелехов пошел на рыбалку, но не поймал ни одной рыбы, зато подружился с… лягушками. Историю он рассказал изданию kurjer.info.

Знакомство «инициировали» сами лягушки, по словам Шелехова. Одна из них вылезла на берег и долго смотрела на мужчину «собачьими» глазами. Тот даже позвонил супруге и рассказал о странном поведении земноводного. Жена посоветовала покормить лягушку. Рыба не клевала, и Александр решил скормить наживку лягушкам. Те оказались очень общительными.

-Знакомились со мной зелёные «братья меньшие» без особого страха. Кто на ладони посидит и на колене, кто бочок подставит и носик с лапкой даст потрогать. Нашёлся акробат — на жёрдочке умостился, - рассказал Александр Шелехов изданию.

Так случчанин вернулся с рыбалки без улова, зато с милейшей фотосессией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Оршей гулял одинокий зубр, компания велосипедистов снимала его на видео весь день. "Кажется, он пробирается в Россию" (читайте далее)

Хомяка не видали? Если увидите, можете претендовать на награду. "200 рублей за нору!" (читайте далее).

Лягушка выглянула из воды и долго смотрела на рыбака жалобными "собачьими" глазами. Фото: Александр ШЕЛЕХОВ.

Лягушка выглянула из воды и долго смотрела на рыбака жалобными "собачьими" глазами. Фото: Александр ШЕЛЕХОВ.

Мужчина решил раздать лягушкам наживку, на которую собирался ловить рыбу. Фото: Александр ШЕЛЕХОВ.

Мужчина решил раздать лягушкам наживку, на которую собирался ловить рыбу. Фото: Александр ШЕЛЕХОВ.

Лягушки разрешали гладить себя. Фото: Александр ШЕЛЕХОВ.

Лягушки разрешали гладить себя. Фото: Александр ШЕЛЕХОВ.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мужчина из Слуцка решил подружиться с лягушками: посмотрите, чем все это закончилось!
Гомельские пограничники обнаружили и изъяли «наркобукет»
«Организатор преступной схемы». Виктор Бабарико задержан
Что вывозят? Рейс «Аэрофлота» привезет из Москвы в Минск людей, а обратно улетит с неким грузом
В МВД опровергли информацию о том, что Павел Северинец порезал себя в карцере
Лидские Сид и Нэнси: Жена и муж сбежали, когда открылось преступление, совершенное женщиной
В посольстве рассказали, кому с 17 июня можно въезжать в Литву из Беларуси
Не откладывая в долгий ящик: в Гомеле парень вышел из СИЗО, ограбил магазин и… снова сел
Когда похолодает? Погода в Беларуси на выходные 20 - 21 июня и начало недели
«Говори правду» обратилась к властям, призвав «остановить репрессии»
Видеофакт. Лукашенко заступился за бабушек-торговок: «Нам просто не нужно мешать людям жить и работать»
Вступительная кампания-2020: из-за смещения ЦТ документы в вузы начнут принимать 25 июля
Мама говорила по мобильнику, в это время годовалая девочка упала вниз головой в бочку с дождевой водой: она в реанимации
Пока мама перевязывала рану дочке, которую укусила собака, вторая дочь выпила растворитель. Он был в бутылке из-под питьевой воды
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 июня 2020 года: число заболевших продолжает падать - впервые меньше 650 за сутки, но еще 7 умерших
В Белгазпромбанке назвали состав временной администрации, которую возглавила Ермакова
Неофициально: Лукашенко приедет в Светлогорск запускать электричку
В доме Бабарико в Логойском районе проходят обыски, сам экс-банкир и его сын задержаны
Лукашенко: «Не надо цепляться к людям по мелочам»
Могилевской больнице №1 передали медицинскую технику на 100 000 рублей
Добавили еще один вариант ответа и задания. В РИКЗ рассказали, как изменятся тесты в ЦТ-2020
«Бесчеловечные условия». Северинец рассказал, что сидит в карцере
У Нурсалтана Назарбаева диагностировали коронавирус
В Витебске нашли клиента, которому выдали лишние 8100 белорусских рублей при обмене валюты
За Лукашенко - 365 тысяч, за Бабарико - 150 тысяч. Ермошина рассказала, как сдают подписи
Виктор Бабарико вместе с сыном поехали сдавать подписи и перестали выходить на связь. Предположительно, они в ДФР