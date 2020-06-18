2020-06-18T19:38:27+03:00
Политика
КП Беларусь

Глава КГК Иван Тертель заявил, что «Бабарико пытается поиграть в благородство»

«События уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка с проходящей в стране избирательной кампанией никак не связаны», - пояснил глава комитета госконтроля
Сергей Диндиков
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По словам главы КГК сейчас служба установила схемы отмывания, которые позволяли выводить в иностранные банки огромные суммы денег. Скрин видео: Беларусь 1По словам главы КГК сейчас служба установила схемы отмывания, которые позволяли выводить в иностранные банки огромные суммы денег. Скрин видео: Беларусь 1
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На пресс-конференции после задержания претендента в кандидаты Виктора Бабарико глава КГК Иван Тертель заявил: «Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше», - сообщает Беларусь 1.

Журналисты задали ему вопрос о том, что некоторые СМИ связывают проходящую в стране избирательную кампанию и начатые уголовные дела в отношении сотрудников Белгазпромбанка. Глава госконтроля ответил, что данные события никак не связаны между собой. КГК работает в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Служба исполняет свои обязательства перед страной, перед мировым сообществом с борьбой по отмыванию денег», - ответил Тертель.

В частности, Бабарико задержали из-за того, что он организовывал и руководил противоправной деятельностью. У него были попытки воздействия на свидетелей. Претендент скрывал следы ранее совершенных преступлений. На днях он снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

По словам главы КГК сейчас служба установила схемы отмывания, которые позволяли выводить в иностранные банки огромные суммы денег. Одной из площадок для сбора валюты является латвийский банк ABLV. Латвийские коллеги передали госконтролю данные, согласно которым за несколько лет было выведено со счетов Белгазпромбанка более $430 миллионов.

У белорусских силовиков сейчас налажено сотрудничество с правоохранителями из 18 стран. По этому вопросу запрос направлен и в США страну, у которой большой опыт в борьбе с отмываниями денег. Американские правоохранители видят все транзакции и движения, что происходят в этих направлениях.

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