2020-06-18T20:50:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске проходит пикет солидарности с задержанными в ходе предвыборной кампании

Очередь растянулась на несколько станций метро
Сергей Диндиков
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По последним данным в очереди находится около 500 человек. Фото: nn.byПо последним данным в очереди находится около 500 человек. Фото: nn.by
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В Минске проходит пикет солидарности с задержанными в ходе предвыборной кампании. Он организован как стандартный пикет по сбору подписей, пишет «Наша Нива». Желающие могут оставить подпись в пользу таких претендентов, как Губаревич, Ковальков, Козлов.

Очередь растянулась на несколько станций метро. По последним данным в ней находится около 500 человек. Люди не расходятся даже несмотря на дождь и грозу.

Вначале проведение пикета планировалось в поддержку Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Павла Северинца и остальных задержанных при проведении предвыборной кампании. Но сегодня стало известно о задержании Виктора Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом. Не исключено, что эта новость также повлияла на ситуацию. Белорусы начали выражать солидарность в том числе и с задержанными сегодня, пишет источник.

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