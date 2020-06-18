По последним данным в очереди находится около 500 человек. Фото: nn.by

Изменить размер текста: A A

В Минске проходит пикет солидарности с задержанными в ходе предвыборной кампании. Он организован как стандартный пикет по сбору подписей, пишет «Наша Нива». Желающие могут оставить подпись в пользу таких претендентов, как Губаревич, Ковальков, Козлов.

Очередь растянулась на несколько станций метро. По последним данным в ней находится около 500 человек. Люди не расходятся даже несмотря на дождь и грозу.

Вначале проведение пикета планировалось в поддержку Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Павла Северинца и остальных задержанных при проведении предвыборной кампании. Но сегодня стало известно о задержании Виктора Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом. Не исключено, что эта новость также повлияла на ситуацию. Белорусы начали выражать солидарность в том числе и с задержанными сегодня, пишет источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МВД опровергли информацию о том, что Павел Северинец порезал себя в карцере

Информацию, появившуюся в интернете, в МВД назвали фейком (подробности).

«Говори правду» обратилась к властям, призвав «остановить репрессии»

В организации считают, что «противостояние власти и общества может иметь чрезвычайно негативные последствия для государства» (подробности).

В доме Бабарико в Логойском районе проходят обыски, сам экс-банкир и его сын задержаны

А адвокатов не пускают в здание, где, предположительно, находятся задержанные Виктор Бабарико с сыном Эдуардом (подробности).