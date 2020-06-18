«Поели шашлычков». Минчанка получила ожоги при розжиге мангала

Для того, чтобы пламя лучше занялось женщина начала поливать на угли жидкость для розжига Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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В МЧС сообщили, что 17 июня в парке имени 900-летия Минска 33-летняя женщина разжигала мангал. Для того, чтобы пламя лучше занялось она начала поливать на угли жидкость для розжига. Из-за пренебрежения элементарными нормами безопасности на ней вспыхнула одежда. Результат - термические ожоги грудной клетки и верхних конечностей I и II степеней. Пострадавшую забрала скорая.

МЧС напоминает, чтобы приготовить пищу на костре нужно отойти не менее 10 м от зданий и там его разводить. Прежде чем это делать, нужно смотреть, чтобы огонь не распространялся на иные объекты. Разжигать костёр с помощью бензина или дизельного топлива запрещено.

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