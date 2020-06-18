Взял в лизинг машину и… продал. Брагинец сдал лизинговую Audi на запчасти

Он передал машину в пользование бывшей жене, а та в итоге попала на ней в ДТП – съехала в кювет

Изменить размер текста: A A

В Брагине правоохранители получили заявление от лизинговой компании. Они просили привлечь к ответственности 29-летнего брагинца за присвоение автомобиля.

Оперативники выяснили, что житель райцентра по договору аренды в 2019 году купил б/у Audi А8 за BYN19 тыс. В договоре было прописано, что машина взята в рассрочку и пока она не выплачена, фирма – полноправный её владелец, сообщили в МВД.

Прошло немного времени, и водитель уезжает в Россию. Он передаёт машину своей жене, а та, в свою очередь, съезжает на ней в кювет и попадает в ДТП. Спустя некоторое время мужчина просто перестаёт платить по долгу. Машину же он продаёт на запчасти.

Фирма расторгает договор и требует возврат автомобиля. В момент, когда история вскрылась, были подключены силовики.

По этому факту милицией возбуждено уголовное дело за крупноразмерную растрату. Сейчас следователи пытаются установить, где находится Audi.

Брагинец ранее уже был привлечён за хулиганство, а также за уклонение от службы в армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гомельские пограничники обнаружили и изъяли «наркобукет»

Гражданин Украины пытался провезти через границу букет цветов, в котором находилось десять головок со стеблем мака (подробности).

Видеофакт! Всё ради хайпа! В Гомеле подросток поджег на себе одежду и нырнул в воду

Cотрудники ИДН Центрального РОВД Гомеля составили административный протокол за мелкое хулиганство. Случай рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних (подробности).