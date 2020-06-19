В Нацбанке освобожден от должности заместитель Председателя Правления. Он ушел в отставку

Заместителя Председателя правления в Национальном банке освободили от должности. Фото: Национальный банк Беларуси

На занимаемой должности Петр Маманович находился 10 лет

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На сайте пресс-службы президента сообщили, что 18 июня, в четверг, от должности был освобожден заместитель Председателя Правления в Национального банка.

Александр Лукашенко соответствующий указ подписал 18 июня. Формулировка в указе – выход в отставку.

В Национальном банке Петр Маманович работал с 1998 года. На занимаемой должности он находился 10 лет.

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