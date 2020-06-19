ДТП в Минске: автомобиль не смог перестроиться во время движения и врезался в ограждение

В Минске автомобиль не смог перестроиться и врезался в ограждение. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В аварии никто не пострадал

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 18 июня, в четверг, в Минске автомобиль не смог перестроиться в другую полосу на дороге и врезался в ограждение.

«Как удалось выяснить сотрудникам, автомобиль «Лада» двигался по ул. Немига в сторону ул. Гродской Вал. При перестроении он не уступил дорогу автомобилю «Мазда». Произошло столкновение, после чего автомобиль врезался в металлическое ограждение», — рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.

В аварии никто не пострадал.

Проводится проверка.

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