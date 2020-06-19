Последний день: 19 июня завершается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в президенты

В Беларуси 19 июня завершается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в президенты. Фото: belta.by

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Как сообщает БЕЛТА, в Беларуси 19 июня завершается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в президенты.

Сбор подписей стартовал в Беларуси 21 мая. Каждому из потенциальных кандидатов нужно было набрать 100 тысяч подписей для того, чтобы быть зарегистрированным.

Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля.

Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.

Напомним, что Валерию Цепкало удалось собрать 200 тысяч подписей. За действующего президента Александра Лукашенко собрано, на данный момент, 1,5 миллиона подписей. За экс-главу «Белгазпромбанка» собрали 426 тысяч подписей. Светлане Тихановской также удалось собрать необходимый минимум подписей для регистрации - 100 тысяч. За Андрея Дмитриева также собрано 100 тысяч подписей.

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Возможному кандидату вменяются «махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов (подробности).