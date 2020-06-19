2020-06-19T09:40:56+03:00
Общество
КП Беларусь

В Пинском районе спасатели искали всю ночь 76-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу

Пенсионерка шла на автобусную остановку через лес и заблудилась
ИННА КОРСАК
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В Пинском районе спасатели всю ночь искали пожилую женщину, которая заблудилась в лесу. Фото: mchs.gov.byВ Пинском районе спасатели всю ночь искали пожилую женщину, которая заблудилась в лесу. Фото: mchs.gov.by
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В МЧС Беларуси сообщили, что женщину в Пинском районе, которая заблудилась в лесу, искали всю ночь.

«Для помощи в поиске, который проводился 17 июня, были задействованы 30 человек. Вместе со спасателями и служебной собакой в поисках участвовал сын женщины. Пенсионерку сотрудники искали всю ночь. Она не могла четко объяснить, где находится. Говорила, что рядом с ней два поваленных дерева», - рассказал начальник поисково-спасательной группы Пинского центра Республиканского отряда специального назначения МЧС Богдан Перемибеда.

Пенсионерку обнаружили в шести километрах от автобусной остановки. Медиками ей оперативно была оказана первая помощь. После этого 76-летнюю женщину передали работникам скорой для дальнейшей госпитализации.

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