2020-06-19T09:56:06+03:00
Политика
КП Беларусь

Зачем послов стран ЕС и США вызывали в МИД?

Глава КГК информировал послов о ходе расследования дела
Ирина АВИДОВА
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Виктор Бабарико был задержан 18 июня.Виктор Бабарико был задержан 18 июня.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Вечером 18 июня в МИД Беларуси были приглашены главы дипмиссии. На встрече с послами был и глава КГК Иван Тертель - он проинформировал дипломатов о ходе расследования дела.

Как сообщает belta.by, во время мероприятия «обсуждались предложения по взаимодействию в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка».

В сообщении сказано, что белорусская сторона уже направляла письма в адрес ряда государств, отвечая запросы с их стороны.

- Он (Тертель - Ред.) подробно проинформировал руководителей дипмиссий о ходе расследования и озвучил предложения по дальнейшему сотрудничеству, - сказано в сообщении госагентства.

После встречи послы оказались комментировать журналистам итоги. Как сообщает БелаПАН, только посол Италии Марио Бальди сказал: "Предоставили общую информацию о произошедших сегодня событиях. Это было очень интересно. Это время, чтобы быть открытым. Мы это очень ценим".

На вопрос, верит ли он обвинениям, выдвинутым претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико, Бальди ответил: "Каждый делает свои выводы".

БУДЬ В КУРСЕ

Напомним, утром 18 июня стало известно, что претендент в кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико и его сын Эдуард, который руководит его инициативной группой, доставлены в ДФР КГК для дачи показаний по «делу Белгазпромбанка».

Адвокаты не смогли присутствовать на допросе. Известно, что Виктор и Эдуард Бабарико задержаны. Но пока нет информации об их процессуальном статусе.

К вечеру 18 июня глава КГК Иван Тертель в эфире государственных телеканалов заявил о задержании Бабарико и его сына. По словам Тертеля, бывший руководитель Белгазпромбанка задержан «в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности». Возбуждено шесть уголовных дел по статьям «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере», «Легализация средств, добытых преступным путем», «Хищение в особо крупном размере», «Мошенничество», «Получение взятки» и «Дача взятки». Задержано около 20 человек.

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