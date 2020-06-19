2020-06-19T10:37:36+03:00
Политика
КП Беларусь

Команда Бабарико: собрано 434 985 подписей

Уже подано в территориальные комиссии 283 тысячи подписей
Ирина АВИДОВА
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За Бабарико собрали больше 400 тысяч подписей.За Бабарико собрали больше 400 тысяч подписей.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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- Сегодня, 19 июня, - последний день сдачи подписей во все избирательные комиссии. На данный момент мы передали в территориальные комиссии 283 000, - говорится в сообщении на сайте потенциального кандидата в президенты. - Но количество всех поступивших к нам подписей на сегодня - 434 985. И это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси. Сегодня, несмотря ни на что, мы будем продолжать подавать подписи в избирательные комиссии. Часть подписей, к сожалению, мы не сможем подать из-за вчерашних событий.

Напомним, утром 18 июня стало известно, что претендент в кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико и его сын Эдуард, который руководит его инициативной группой, доставлены в ДФР КГК для дачи показаний по «делу Белгазпромбанка».

По закону подавать подписные листы могут только координаторы инициативных групп, сам потенциальный кандидат и руководитель инициативной группы. В команде Виктора Бабарико 77 координаторов, несколько человек задержано. Не на свободе и сам Виктор, и руководитель его инициативной группы.

Подписные листы подаются в территориальные комиссии. Их 146 по всей Беларуси.

Напомним, конституционный минимум для регистрации кандидатом в президенты - 100 тысяч подписей.

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