«Репрессии - не метод при проведении выборов». Европарламент обратился к властям Беларуси

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На официальном сайте члены Европарламента обратились к властям Беларуси с заявлением о том, что «репрессии - не метод при проведении выборов».

Они также подчеркнули, что события, которые происходят в Беларуси в последнее время, четко указывают на то, что стране нужны перемены. Члены Европарламента также добавили, что «только Беларусь может взять на себя ответственность, чтобы изменения стали реальностью». Под собой, как отметили в заявлении, изменения могут означать и смену правящей власти.

В Европарламенте заметили высокую поддержку альтернативных кандидатов на пост президента. И отметили, что «возможность выбора белорусского народа на таких свободных и справедливых выборах во многом зависит от личного решения Лукашенко».

Авторы заявления считают, что лишь выполнив определенные пункты, станет понятно, готов ли прислушаться президент к своему народу. Всего в документе шесть пунктов, среди которых следующие:

- прекратить преследования потенциальных кандидатов в президенты, Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, политиков, оппозиционных и гражданских активистов, освобождение тех, кто находится под стражей, включая Павла Северинца;

- разрешить регистрацию кандидатов, которые собрали необходимое количество подписей;

- обеспечить предвыборную агитацию на равных условиях для всех кандидатов в президенты;

- гарантировать справедливый, свободный и прозрачный избирательный процесс;

- публично взять на себя обязательство, что результаты выборов будут приняты вне зависимости от их результатов;

- обещать, что если действующий президент победит на выборах, то он сможет обеспечить демократические парламентские выборы.

В Европарламенте подчеркивают, что подобная позиция Лукашенко «позволила бы надеяться, что изменение политики в Беларуси возможно без смены деятелей власти».

Если же действующий президент проигнорирует голос граждан, то, по словам членов ЕП, «будет сделано все возможное, чтобы демократическое сообщество отреагировало наиболее решительно лично на Лукашенко, его политическое окружение и репрессивные структуры».

В Европарламенте подчеркнули, что «репрессии, запугивание и аресты (в том числе членов демократической оппозиции) - это не метод для проведения выборов, а всего лишь циничный шаг, призванный удержать власть любой ценой». И добавили, что в Евросоюзе не потерпят подобных действий и они будут иметь последствия: от санкций до финансовой помощи.

Члены Европарламента надеятся, что до подобного дело не дойдет.