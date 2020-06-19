Последствия непогоды: в Минске упало 51 дерево, повреждены 9 машин

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Сильный дождь был в Минске всего час - 18 июня с 18.30 до 19.30 выпало 14 мм осадков при среднемесячной норме 82 мм.

- В Ленинском, Фрунзенском, Заводском, Центральном и Московском районах Минска были подтоплены 7 участков дорог, произошла остановка движения (до 41 минуты) 30 троллейбусных, 4 автобусных и 3 трамвайных маршрутов, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Спасатели зафиксировали и падение деревьев. Всего 68 случаев (в г. Минске - 51 и в 7 районах Минской области - 17). Из-за этого пострадали машины - 10 легковых автомобилей (в г. Минске - 9, в Минском районе - 1).

КСТАТИ

Ближайшие выходные в Беларуси будут еще жаркими. В субботу, 20 июня, максимальная температура днем составит от +24 по юго-западу до 32 тепла по северо-востоку страны. Ночью местами, а днем на большей части территории прогнозируют кратковременные дожди, днем местами ливни с грозами.

В воскресенье, 21 июня, погода существенно не изменится: тоже жарко, почти везде пройдут дожди, в некоторых районах ожидаются ливни и грозы, передает Белгидромет.

На следующей неделе, по предварительному прогнозу, придет долгожданная прохлада.

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