2020-06-19T10:57:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Последствия непогоды: в Минске упало 51 дерево, повреждены 9 машин

Сильный дождь шел всего час
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Минск затопило буквально за час.Минск затопило буквально за час.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Сильный дождь был в Минске всего час - 18 июня с 18.30 до 19.30 выпало 14 мм осадков при среднемесячной норме 82 мм.

- В Ленинском, Фрунзенском, Заводском, Центральном и Московском районах Минска были подтоплены 7 участков дорог, произошла остановка движения (до 41 минуты) 30 троллейбусных, 4 автобусных и 3 трамвайных маршрутов, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Спасатели зафиксировали и падение деревьев. Всего 68 случаев (в г. Минске - 51 и в 7 районах Минской области - 17). Из-за этого пострадали машины - 10 легковых автомобилей (в г. Минске - 9, в Минском районе - 1).

КСТАТИ

Ближайшие выходные в Беларуси будут еще жаркими. В субботу, 20 июня, максимальная температура днем составит от +24 по юго-западу до 32 тепла по северо-востоку страны. Ночью местами, а днем на большей части территории прогнозируют кратковременные дожди, днем местами ливни с грозами.

В воскресенье, 21 июня, погода существенно не изменится: тоже жарко, почти везде пройдут дожди, в некоторых районах ожидаются ливни и грозы, передает Белгидромет.

На следующей неделе, по предварительному прогнозу, придет долгожданная прохлада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Несмотря на ливень и град. Пикет солидарности в Минске растянулся на 5 километров

Сотни людей выстроились в цепь солидарности от Белгосфилармонии до Дома правительства (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Репрессии - не метод при проведении выборов». Европарламент обратился к властям Беларуси
Последствия непогоды: в Минске упало 51 дерево, повреждены 9 машин
Команда Бабарико: собрано 434 985 подписей
Зачем послов стран ЕС и США вызывали в МИД?
В Пинском районе спасатели искали всю ночь 76-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу
Последний день: 19 июня завершается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в президенты
ДТП в Минске: автомобиль не смог перестроиться во время движения и врезался в ограждение
В Нацбанке освобожден от должности заместитель Председателя Правления. Он ушел в отставку
Взял в лизинг машину и… продал. Брагинец сдал лизинговую Audi на запчасти
«Поели шашлычков». Минчанка получила ожоги при розжиге мангала
В Минске проходит пикет солидарности с задержанными в ходе предвыборной кампании
Глава КГК Иван Тертель заявил, что «Бабарико пытается поиграть в благородство»
Мужчина из Слуцка решил подружиться с лягушками: посмотрите, чем все это закончилось!
Гомельские пограничники обнаружили и изъяли «наркобукет»
«Организатор преступной схемы». Виктор Бабарико задержан
Что вывозят? Рейс «Аэрофлота» привезет из Москвы в Минск людей, а обратно улетит с неким грузом
В МВД опровергли информацию о том, что Павел Северинец порезал себя в карцере
Лидские Сид и Нэнси: Жена и муж сбежали, когда открылось преступление, совершенное женщиной