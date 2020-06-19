2020-06-19T11:53:44+03:00
Политика
КП Беларусь

Глава МИД России Сергей Лавров приезжает 19 июня в Минск с рабочим визитом. В планах - встреча с Лукашенко и Макеем

Основная цель приезда главы МИД России - подписание соглашения о взаимном признании виз Беларусью и Россией
ИННА КОРСАК
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Глава МИД России приезжает 19 в Минск с рабочим визитом. Фото: ria.ruГлава МИД России приезжает 19 в Минск с рабочим визитом. Фото: ria.ru
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Как сообщает агентство ТАСС, в Минск 19 июня приедет глава МИД России Сергей Лавров. Он отправится из Белграда в белорусскую столицу.

Визит Лаврова - однодневный. У него запланирована встреча и переговоры с Владимиром Макеем. Основная цель визита - подписание соглашения о взаимном признании виз Беларусью и Россией.

Также у главы МИД России запланирована встреча с президентом Беларуси Александров Лукашенко. На ней собираются обсудить поездку Лукашенко на парад в Москву 24 июня, а также вопросы по борьбе с коронавирусом и контроль над вооружением в отношении с НАТО и ЕС.

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