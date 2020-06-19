Генпрокурор о деле «Белгазромбанка»: Преступная деятельность сотрудников создала реальную угрозу национальной безопасности

Изменить размер текста: A A

Как сообщает БЕЛТА, генеральный прокурор прокомментировал дело «Белгазпромбанка» и заявил, что преступная деятельность сотрудников создала реальную угрозу национальной безопасности.

«В Генеральной прокуратуре были рассмотрели материалы уголовного дела. Извучив их, мы пришли к единому мнению о том, что деятельность сотрудников банка была квалифицирована в составе преступной организации», — подчеркнул Конюк.

Он также добавил, что преступные действия, которые совершались на протяжении нескольких лет, смогли создать «реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах».

Сопровождать расследование уголовного дела «Белгазпромбанка» ДФР Госконтроля.

Напомним, что 11 июня, в четверг, в офисах «Белгазпромбанка» прошли обыски. А как стало известно 18 июня, Виктора Бабарико задержали. Он вместе с сыном находится в СИЗО.