2020-06-19T12:47:38+03:00
Политика
КП Беларусь

Видеофакт. «Маски сорваны с кукол и кукловодов»: Лукашенко прокомментировал последние события в Беларуси

Открывая совещание по банковской системе, президент высказался на злобу дня и подчеркнул важность сохранения белорусского суверенитета и независимости
Надежда БУТОВИЧ
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Президент заявил, что фокус всех политических интересов в настоящий момент сконцентрирован на Беларуси. Фото: belta.by.Президент заявил, что фокус всех политических интересов в настоящий момент сконцентрирован на Беларуси. Фото: belta.by.
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В пятницу, 19 июня, во Дворце Независимости прошло совещание у президента страны, где на повестке дня меры поддержки банковской системой реального сектора экономики. Совещание началось с предисловия от президента, информирует belta.by.

Александр Лукашенко, в первую очередь, решил высказаться на злобу дня, прокомментировав актуальную ситуацию в республике и процессы вокруг Беларуси.

- Сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране, - заявил лидер страны.

Здесь Лукашенко вспомнил, что подобную обстановку власти уже наблюдали. Тогда, по словам президента, «удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси». Президент пояснил прошлые события, подчеркнув, что происходящее прежде не было ни шуткой, ни запугиванием, а целью «некоего майдана».

- Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси, - констатировал Лукашенко.

Резюмируя отступление в совещание, глава страны пояснил, что никому не позволит «сломать страну».

- Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило! - заключил президент.

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Лукашенко: "Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило"..

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