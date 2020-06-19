2020-06-19T13:02:18+03:00
Политика
КП Беларусь

Институт социологии НАН: «В апреле уровень доверия Лукашенко в Минске составлял 24%»

А телефонные опросы, по его мнению, не очень хорошо подходят для изучения электоральных предпочтений
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Директор Института социологии Геннадий Коршунов дал интервью изданию «Народная Воля». Он рассказал о социсследовании, которое проводил Институт социологии Национальной академии наук. Шла речь и об уровне доверия Александру Лукашенко. В Минске цифра составляет 24%, Центральной избирательной комиссии доверяют 11%.

- Это апрельские данные. Исследование проводилось в марте - начале апреля, - рассказал Коршунов.

Он рассказал, что институт пробует начать новое исследование. Из-за ситуации с коронавирусом эта работа была приостановлена, чтобы не рисковать здоровьем респондентов. А телефонные опросы, по словам Коршунова, не очень хорошо подходят для изучения электоральных предпочтений.

- Этот феномен был описан еще в 80-е годы прошлого века, называется «спираль молчания». По телефону люди не очень хотят отвечать на такие вопросы. Поэтому наш стандарт - квартирные опросы, там степень откровенности выше.

- За время моего управления институтом мы никогда цифры не подтасовывали, и делать этого не собираемся. Во-вторых, социологии действительно должно быть много. И она должна быть разной.

Что нужно понимать, читая данные социологических опросов? Социология получает информацию о мнениях людей, и они очень динамичны. Произошло событие, которое всколыхнуло страну, - и все может за считанные дни поменяться! С другой стороны, мы всегда получаем картинку только с одной позиции. Но чтобы рассмотреть, грубо говоря, неподвижную статую, ее нужно сфотографировать с трех-четырех ракурсов. Так и здесь: если одно и то же техзадание, где все четко расписано, раздать разным социологическим организациям, все вместе создадут качественный валидный инструментарий. Но каждый - свой. И, чтобы получить максимально комплексное представление об объекте изучения, таких исследований должно быть несколько, и желательно, чтобы их проводили разные организации.

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