2020-06-19T14:01:49+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске социальную помощь получат работники, которых наниматели отправили в отпуск за свой счет во время пандемии COVID-19

Стало известно, кто сможет рассчитывать на адресные выплаты
Надежда БУТОВИЧ
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Помощь от городских властей получат минчане с доходами ниже бюджета прожиточного минимума.Помощь от городских властей получат минчане с доходами ниже бюджета прожиточного минимума.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Столичные власти сообщили о готовности оказать соцпомощь минчанам, отправленным в отпуск за свой счет по инициативе нанимателей. Об этом проинформировала пресс-служба Мингорисполкома в Telegram-аккаунте «Минск. Официально».

- На помощь смогут рассчитывать работники организаций Минска, которые находились в социальных отпусках без сохранения зарплаты по инициативе нанимателей. Для этого среднедушевой доход в их семьях за последние три месяца (Прим.: на каждого из членов семьи) должен быть меньше бюджета прожиточного минимума. То есть ниже 246 рублей 78 копеек на человека, - пояснили в пресс-службе исполкома.

Исключение - бюджетные организации и иные, приравненные по оплате труда к бюджетным.

Для того, чтобы получить соцпомощь, минчанам необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту регистрации.

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