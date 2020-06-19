Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Накануне поездки Лукашенко в Москву на парад состоялся его телефонный разговор с Путиным. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В разговоре президенты обсудили три главнейшие темы: парад, коронавирус и экономику

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В пятницу, 19 июня, состоялись телефонные переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом проинформировал Telegram-аккаунт «Пул Первого».

Уточняется, что в телефонном разговоре, главным образом, лидеры двух соседних государств обсуждали три вопроса. Во-первых, на повестке была эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в России и Беларуси. Во-вторых, Путин и Лукашенко обсудили скорый парад Победы в Москве. А в третьих, не обошли стороной тему экономических вопросов, правда, какие именно секторы экономики обсуждались, не уточняется.

Как также проинформировали в пресс-службе Кремля, телефонный разговор Путина и Лукашенко происходил в контексте торжественных мероприятий на 24 июня, которые посетит и белорусский лидер.

- Акцентировалась особая значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, - пояснили в пресс-службе.

Также Путин выразил свою удовлетворенность тем, что завершена работ над соглашением правительств России и Беларуси о взаимном признании виз. Планируется, что документ будет подписан 19 июня во время визита в белорусскую столицу главы российского дипведомства Сергея Лаврова.

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