В Кремле прокомментировали дело Белгазпромбанка и задержание Виктора Бабарико

Изменить размер текста: A A

19 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообщался с журналистами.

На просьбу прокомментировать заявления белорусской стороны, что действиями претендента на пост президента, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико управляли из Москвы, в том числе из "Газпрома", Песков ответил так:

- Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать, подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний, безусловно, не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами, - сказал Дмитрий Песков. Цитату приводит БелаПАН со ссылкой на агентство РИА Новости. - Интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой российского государства. (...) Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Беларуси.

Песков также заявил, что Россия считает предвыборную ситуацию внутренним делом страны:

- Мы считаем это внутренним делом Беларуси, в данном случае мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Песков подчеркнул, что у России нет кандидатов на выборах президента Беларуси. "У Кремля нет кандидатов на выборах в Беларуси. Кандидаты на выборах есть у белорусского народа".

Так он ответил на вопрос, является ли Бабарико кандидатом Кремля.

БУДЬ В КУРСЕ

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка прошел обыск, задержаны несколько человек. Напомним, экс-банкир Виктор Бабарико руководил этим банком около 20 лет. Недавно он заявил о президентских амбициях. С 18 июня Виктор Бабарико задержан и находится с СИЗО КГБ.

12 июня собственники Белгазпромбанка - российские компании "Газпром" и "Газпромбанк" - осудили действия белорусских властей и назвали незаконными действия по назначению белорусскими властями и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк".

Вечером 18 июня председатель КГК Иван Тертель заявил, что Виктор Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".