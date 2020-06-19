Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 июня 2020 года: более 57 тысяч инфицированных коронавирусом и еще 6 умерших
Стала известна обновленная статистика по заболеваемости коронавирусом в Беларуси на пятницу, 19 июня. Актуальную информацию пресс-служба Минздарава сообщила в официальном канале в Telegram.
Как проинформировали в министерстве, за последние сутки положительные результаты теста на коронавирус получили в Беларуси еще 676 пациентов. С начала пандемии общее число заразившихся «ковидом» составило 57 тысяч 333 человека.
За это время в стране проведены 821 тысяча 887 тестов. За сутки с 18 на 19 июня в лабораториях провели 21 тысячу 452 исследования на коронавирусную инфекцию.
- За минувшие сутки из медучреждений домой выписаны еще 1252 пациента. Всего за время пандемии выздоровели и были выписаны 35 тысяч 275 пациентов, - констатировали в пресс-службе ведомства.
К сожалению, появились новые данные и по статистике смертности. Еще 6 человек скончались за последние сутки. Всего с начала пандемии в Беларуси умерли 337 пациентов, как уточняют в Минздраве - с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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