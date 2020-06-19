2020-06-19T14:51:28+03:00
Политика
КП Беларусь

«На трибунах будет вместе со своими сыновьями». Эйсмонт рассказала об участии Лукашенко в московском параде

Президент Беларуси созвонился со своим российским коллегой
Ирина АВИДОВА
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О чем говорил Лукашенко и Путин рассказала Наталья Эйсмонт (слева).О чем говорил Лукашенко и Путин рассказала Наталья Эйсмонт (слева).Фото: Павел МАРТИНЧИК
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19 июня Александр Лукашенко пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

- Хочу сейчас упредить ваши вопросы. Речи о газпромовском банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась, - сказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Как сообщает belta.by, разговор касался трех основных тем. Во-первых, пандемии. Президенты обсудили коронавирус в Беларуси и России, новое лекарство, которое получили в России.

Во-вторых, парад, который пройдет на следующей неделе в Москве. Александр Лукашенко будет на трибунах вместе с сыновьями.

- Александр Лукашенко примет в нем (параде - Ред.) участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают, - рассказала Наталья Эйсмонт.

Третья тема разговора - ситуация в экономике.

- Договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня. То есть продолжить разговор в Москве, - заявила пресс-секретарь.

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