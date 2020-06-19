«На трибунах будет вместе со своими сыновьями». Эйсмонт рассказала об участии Лукашенко в московском параде
19 июня Александр Лукашенко пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
- Хочу сейчас упредить ваши вопросы. Речи о газпромовском банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась, - сказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Как сообщает belta.by, разговор касался трех основных тем. Во-первых, пандемии. Президенты обсудили коронавирус в Беларуси и России, новое лекарство, которое получили в России.
Во-вторых, парад, который пройдет на следующей неделе в Москве. Александр Лукашенко будет на трибунах вместе с сыновьями.
- Александр Лукашенко примет в нем (параде - Ред.) участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают, - рассказала Наталья Эйсмонт.
Третья тема разговора - ситуация в экономике.
- Договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня. То есть продолжить разговор в Москве, - заявила пресс-секретарь.
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