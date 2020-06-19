2020-06-19T14:56:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко выразил недовольство коммерческими банками: «Никаких бонусов и премий - там бедных нет»

Президент высказался о работе банковской сферы в разрезе поддержки и кредитования предприятий
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко заявил, что коммерческим банкам не стоит рассчитывать на бонусы, хотя бы до конца 2020 года. Фото: belta.by.Лукашенко заявил, что коммерческим банкам не стоит рассчитывать на бонусы, хотя бы до конца 2020 года. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 19 июня, белорусский лидер проводит совещание по поддержке реального сектора экономики со стороны банковской системы.

Совещаясь во Дворце Независимости, глава республики поднял вопрос о функционировании предприятий, их кредитной поддержки банками. И подчеркнул, что больше всего его волнует, как финучреждения помогают крупным системным организациям, пострадавшим из-за коронавируса.

Так, президент наспомнил, что в период с марта по май от некоторых предприятий поступали жалобы о том, что банками снижаются лимиты перекредитования. То есть после полного погашения кредита они не могут получить новый займ хотя бы на ту же сумму.

- Не знаю, как дела там обстоят, но вижу по этим буржуям в Белгазпромбанке. Миллионы выводили за пределы страны, и никто сейчас не может объяснить, кто, куда и зачем выводил. Куда - мы сейчас уже разобрались с помощью людей в погонах. Вы этого не видели. А вот перекредитоваться предприятиям помочь не можете, потому что у вас свои стандарты, - заявил Лукашенко , обращаясь к Павлу Каллауру, главе Нацбанка.

Тут же белорусский лидер в качестве проблемных тем назвал ухудшение условий и рост процентов по новый займам, предъявление избыточных требований, отказ в реструктуризации долгов по кредитам и так далее.

- Наверное, боятся за свои немалые бонусы и премии. Публично предупреждаю - забудьте про свои бонусы. Не вы лично, Павел Владимирович (Каллаур - Ред.), а коммерческие банки, которые я вам однозначно поручил взять под контроль. Никаких бонусов и премий - там бедных нет! Особенно касается этого года, - резюмировал Лукашенко.

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