Видеофакт. На границе с Россией со стрельбой остановили дальнобойщиков, которые едва не переехали гаишников

Дальнобойщики на фурах с простреленными колесами прорвались через границу и успели "сбросить" груз. Фото: pixabay.com.

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Происшествие на автотрассе произошло недалеко от Хотимска, сообщила пресс-служба МВД в Telegram-аккаунте.

Внимание гаишников привлекла автоколонна направлявшихся в сторону России большегрузов «Вольво», «Скания» и «Ивеко». Инспекторы решили остановить фуры, чтобы проверить, что в них перевозят. Но законным требованиям дальнобойщики не подчинились.

- Водители двух фур затормозили после преследования на одиннадцатом километре трассы, соединяющей Хотимск, Липовку и границу России. Но третья фура продолжила движение и в итоге скрылась, - уточнили в пресс-службе.

Водителей двух ТС, 29- и 43-летних жителей Минщины, задержали, груз они перевозили без документов, не пояснив при этом гаишникам, что внутри полуприцепов.

- Пока шло разбирательство, к месту происшествия приехал 49-летний минчанин, заявивший, что он владелец фирмы и груз принадлежит ему. Игнорируя требования сотрудников ГАИ, директор приказал дальнобойщикам ехать в Россию. Дальнобойщики сели в кабины и начали движение, угрожая переехать сотрудников ГАИ, - прокомментировали в МВД.

На видео, которое опубликовала пресс-служба, слышно, как инспектор сначала требует у водителей выйти из машины и предъявить документы, затем просит не подходить к нему вплотную. А когда водитель пытается скрыться, говорит: «Выйдите из машины - открою огонь!». Затем раздаются несколько выстрелов в воздух и по колесам.

- С простреленными колесами фуры все-таки пересекли границу и скрылись в Смоленской области. С помощью полиции России машины нашли, сейчас выясняется, какой груз попал нелегально в соседнее государство, - добавили в пресс-службе.

В отношении дальнобойщиков возбуждены уголовные дела. На подозреваемых и владельца груза также составлены административные протоколы.

- На месте происшествия присутствовал районный прокурор Хотимска, санкционировавший одному из фигурантов заключение под стражу, а другому - залог 1000 базовых величин, - объяснили правоохранители.

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