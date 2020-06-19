Как и задержанные ранее члены инициативной группы Бабарико Светлана Купреева и Владимир Дударев

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Как сообщает БелаПАН, белорусские правозащитники признали Виктора и Эдуарда Бабарико политическими заключенными.

Как говорится в совместном заявлении семи белорусских правозащитных организаций, политзаключенными признаны также задержанные ранее члены инициативной группы Бабарико Светлана Купреева и Владимир Дударев.

БУДЬ В КУРСЕ

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка прошел обыск, задержаны несколько человек. Напомним, Виктор Бабарико руководил этим банком около 20 лет. Недавно он заявил о президентских амбициями. С 18 июня Виктор Бабарико задержан и находится с СИЗО КГБ.

12 июня собственники Белгазпромбанка - российские компании "Газпром" и "Газпромбанк" - осудили действия белорусских властей и назвали незаконными действия по назначению белорусскими властями и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк".

Вечером 18 июня председатель КГК Иван Тертель заявил, что Виктор Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".