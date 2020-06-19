Чиновники ЕС призвали власти Беларуси освободить Виктора Бабарико и его сына
Еврочиновники опубликовали официальное заявление в адрес белорусский властей, в котором они настоятельно призывают «обеспечить реальные конкурентные политические условия» на выборах президента. Об этом проинформировал БелаПАН со ссылкой на сайт Европейской службы внешних действий.
Так, в ЕС подчеркнули, что ни один из потенциальных кандидатов на президентский пост не должен лишиться своей возможности на регистрацию по причине «политически мотивированных ограничительных мер».
- Вчера Виктор Бабарико, один из потенциальных кандидатов в президенты, а также его сын Эдуард Бабарико, руководитель инициативной группы, были задержаны по уголовному делу. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их, гарантировав полное уважение верховенства закона, а также справедливые и прозрачные расследования и право на доступ к адвокату, - говорится в документе.
Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость уважения основных свобод и прав человека, а со стороны белорусских властей - воздержание от любых ограничений прав потенциальных кандидатов.
- Следует избегать любых задержаний мирных демонстрантов и немедленно освобождать всех произвольно задержанных активистов, - пояснили в Евросоюзе, выразив «крайнюю тревогу» информацией о случаях жестокого обращения с задержанными за участие в мирных протестах, включая сообщение о Павле Северинце.
Кроме того, в ЕС напомнили о том, что ждут и еще не получили официальное приглашение от Беларуси для наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ на выборах 9 августа.
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