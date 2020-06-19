2020-06-19T16:39:10+03:00
Политика
КП Беларусь

Претендент в президенты Юрий Губаревич получил 15 суток ареста

Политик считает, что «у властей нет даже терпения дождаться завершения кампании по сбору подписей»
Ирина АВИДОВА
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Юрий Губаревич регистрировал инициативную группу, но подписи не собирал.Юрий Губаревич регистрировал инициативную группу, но подписи не собирал.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Такое решение вынес суд Первомайского района Минска 19 июня. Напомним, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич - претендент в кандидаты в президенты. Но он не собирал подписи за себя.

В суд Губаревич был вызван как лицо, в отношении которого ведется процесс по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за участие в акции на столичном Комаровском рынке 7 июня.

Как сообщает БелаПАН, по материалам дела Губаревич участвовал в митинге, не связанном с избирательной кампанией, во время которого были озвучены лозунги: «Сыходзь!», «Свободу Тихановскому!».

Свидетели подтвердили эту информацию. Свидетелями были сотрудники ОМОНа.

- Пикет был санкционированный, потом перерос (в несанкционированную акцию - Ред.), - пояснил сотрудник ОМОНа.

Губаревич вину не признал. И пояснил, что по 19 июня включительно законом разрешен сбор подписей в поддержку выдвижения его кандидатом в президенты, и он «обратился к людям, объяснил важность проведения демократических выборов, призвал подойти и поставить подпись».

В итоге Губаревич получил 15 суток административного ареста.

- Арест на 15 суток - правовой беспредел, у властей нет даже терпения дождаться завершения кампании по сбору подписей, - прокомментировал решение суда Юрий Губаревич.

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