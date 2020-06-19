2020-06-19T16:53:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Любанском районе сельчанин, ревнуя сбежавшую в город женщину, повесил двух ее собак

Замученных псов во дворе обнаружил участковый. Мужчине грозит срок за жестокое обращение с животными.
Надежда БУТОВИЧ
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За ушедшую сожительницу мужчина отомстил ее псам - повесил во дворе. Фото: СК.За ушедшую сожительницу мужчина отомстил ее псам - повесил во дворе. Фото: СК.
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Сотрудниками СК Любани расследуется уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, сообщили в пресс-службе СК в Telegram.

Инцидент попал в поле зрения правоохранителей 8 июня. В тот день в агрогородке Речень, что на Любанщине, участковый милиционер пришел во двор к 34-летнему сельчанину. И тут правоохранитель увидел повешенных псов.

- Одна собака висела на сарае, другую мужчина повесил на перилах лестницы. Участковому сельчанин пояснил за что убил животных. Мол, собаки принадлежали его сожительнице, женщина его бросила и «укатила» в город, а он сорвал злобу на псах, - прокомментировали в пресс-службе.

Сельчанин повесил двух псов бывшей возлюбленной. Фото: СК.

Сельчанин повесил двух псов бывшей возлюбленной. Фото: СК.

Как уточнили в СК, проводились вскрытия, по итогам которых выяснилось, что животные умерли от асфиксии. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело, его подозревают в жестоком обращении с животными.

- Подозреваемого допросили, он раскаялся в содеянном, сказал, что всему виной - ревность. Сейчас он находится дома под обязательством о явке. Окончательную правовую оценку его действия получат после конца расследования, - подытожили в СК.

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