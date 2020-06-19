Виктор Бабарико находится в статусе подозреваемого, он «бодр, возмущен и слышал поддержку»

Никаких следственных действий до появления адвокатов с ним не проводилось

Изменить размер текста: A A

Претендента в кандидаты в президенты и бывшего председатель правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико посетили адвокаты.

Они сообщили, что Виктор Бабарико находится в статусе подозреваемого, обвинений ему не предъявлено.

- Только что мы с коллегой-защитником вышли из Комитета госбезопасности. Удалось наконец увидеться с Виктором Дмитриевичем. Он бодр, слышал о вчерашней поддержке, - рассказал БелаПАН один из его адвокатов Дмитрий Лаевский. - Он возмущен незаконностью своего задержания и отсутствием каких-либо для этого оснований, а также нарушением его права на юридическую помощь, потому что с момента задержания требовал адвоката.

Никаких следственных действий до появления адвокатов с Бабарико не проводилось.

- Принципиально Виктор Дмитриевич намерен отстаивать свою правоту, - сообщил адвокат.

БУДЬ В КУРСЕ

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка прошел обыск, задержаны несколько человек. Напомним, Виктор Бабарико руководил этим банком около 20 лет. Недавно он заявил о президентских амбициями. С 18 июня Виктор Бабарико задержан и находится с СИЗО КГБ.

12 июня собственники Белгазпромбанка - российские компании "Газпром" и "Газпромбанк" - осудили действия белорусских властей и назвали незаконными действия по назначению белорусскими властями и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк".

Вечером 18 июня председатель КГК Иван Тертель заявил, что Виктор Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правозащитники признали Виктора и Эдуарда Бабарико политическими заключенными (подробнее)

Несмотря на ливень и град. Пикет солидарности в Минске растянулся на 5 километров

Сотни людей выстроились в цепь солидарности от Белгосфилармонии до Дома правительства (подробнее).

Глава КГК Иван Тертель заявил, что «Бабарико пытается поиграть в благородство» (подробнее)

«Организатор преступной схемы». Виктор Бабарико задержан

Возможному кандидату вменяются «махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов» (подробнее)