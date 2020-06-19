Посмотрите, как будет выглядеть мемориальная доска Василю Быкову в Минске

Мемориальную доску установят на доме, где долгие годы жил в Минске писатель. Фото: соцсети.

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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в Минске в 2020 году силами благотворительного Фонда Марии Магдалены Радзивилл и Ассоциации белорусов Швейцарии при поддержке МИДа, Минкульта и властей столицы намерены установить мемориальную доску Василю Быкову.

Как и планировалось, арт-объект поместят на знаменитом в Минске «длинном красном доме», где долгие годы проживал писатель, по адресу улица М. Танка, дом 10.

В день рождения Василя Быкова, 19 июня, удалось подсмотреть художественное произведение - фото мемориальной доски на странице в Facebook опубликовал скульптор Игорь Зосимович.

На малой родине Василя Быкова почтили память писателя. Фото: racyja.com.

- Сёння дзень народзінаў Васіля Быкава. У траўні 2020 года зроблена мемарыяльная дошка пісьменніку! - написал Зосимович.

Уточняется, что на фото видна только центральная часть доски - портрет Быкова. Всего же арт-объект, выполненный из бронзы, занимает площадь 50 на 83 сантиметра. Полностью его можно будет рассмотреть после установки на доме.

Мероприятия в день рождения Быкова в его доме-музее в Ушачском районе. Фото: racyja.com.

Кстати, в день рождения почтили память Василя Быкова и на его малой родине - в деревне Бычки Ушачского района, написал ресурс racyja.com.

Памятное мероприятие провели местные власти. К сожалению, из-за пандемии коронавируса оно не было массовым и продолжительным. Но отрывки из книг Василя Быкава, Сергея Законникова и Рыгора Барадулина прозвучали.

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